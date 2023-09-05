Штаб по наблюдению: все системы готовы к проведению выборов в Москве

Москва готова к проведению выборов, которые состоятся 8—10 сентября, сообщила пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице по итогам заключительного заседания, прошедшего во вторник, 5 сентября.

В частности, обсуждалась организация голосования в этом году.

Так, речь шла о разных способах сделать свой выбор: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и даже на дому.

Как было отмечено, новые технологии — это дополнительные возможности для избирателей, но они не исключают традиционный способ волеизъявления.

Подчёркивается, что, как и всегда, голосование будет контролировать Общественный штаб по наблюдению за выборами.

В его состав входят наблюдатели, которые работают на участках и следят за происходящим с помощью камер в видеоцентре, группа разбора, которая анализирует любые возможные внештатные ситуации.

В пресс-службе добавили, что корпус наблюдателей к выборам полностью готов — все 11 680 человек прошли обучение и готовы к работе в дни голосования.

Ранее сообщалось, что в Москве провели тестовое электронное голосование перед сентябрьскими выборами. В нём приняли участие почти 430 тыс. человек.

«Электронное голосование даёт возможность наблюдать любому человеку, подключённому к сети интернет, как формируется явка, какое количество избирателей принимают участие в голосовании. И вот эта явка опередит время расшифровки голосов, это линейная процедура. По опыту прошлого года и уже сложившейся практике скорее всего это начнётся в 20:15, когда мы соединим части ключа расшифровки, загрузим их в систему, ну и какое-то время системе понадобится провести расшифровку голосов», — сказал Артём Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).