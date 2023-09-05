ГАЗ отозвал иск к Volkswagen почти на 15,6 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску завода ГАЗ к Volkswagen AG и ООО «Фольксваген Груп Рус» о взыскании 15,5 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражного суда Нижегородской области.

«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — говорится в документе.

Ранее суд снял арест с активов компании Volkswagen, который ранее был наложен по иску Горьковского автозавода.

Согласно материалам суда, в иске заявлены требования о признании незаконным расторжения соглашения о контрактной сборке от 14 июня 2011 года и о взыскании убытков в размере около 15,574 млрд рублей.