ГАЗ отозвал иск к Volkswagen почти на 15,6 млрд рублей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражного суда Нижегородской области.
«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — говорится в документе.
Ранее суд снял арест с активов компании Volkswagen, который ранее был наложен по иску Горьковского автозавода.
Согласно материалам суда, в иске заявлены требования о признании незаконным расторжения соглашения о контрактной сборке от 14 июня 2011 года и о взыскании убытков в размере около 15,574 млрд рублей.