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На сайте «Работа России» заработал сервис «Стажировки и практики»

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На портале «Работа России» поэтапно запускается сервис «Стажировки и практики», рассказал глава Минтруда России Антон Котяков в рамках V Форума социальных инноваций регионов.
На сайте «Работа России» заработал сервис «Стажировки и практики»
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает Минтруд России.

«В единой базе объединяются предложения о стажировках со всей страны. Первые учебные заведения уже подключены», — отметил он.

Тестирование сервиса началось в начале этого года при участии 31 образовательной организации.

В качестве экспертов привлекались такие крупные работодатели, как ОАО «РЖД», Сибагро и Сбербанк.

Подключение образовательных программ к сервису будет проходить поэтапно с учётом тестирования функционала сервиса. Следующий этап подключения — середина октября.

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