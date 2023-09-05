На сайте «Работа России» заработал сервис «Стажировки и практики»
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Об этом сообщает Минтруд России.
«В единой базе объединяются предложения о стажировках со всей страны. Первые учебные заведения уже подключены», — отметил он.
Тестирование сервиса началось в начале этого года при участии 31 образовательной организации.
В качестве экспертов привлекались такие крупные работодатели, как ОАО «РЖД», Сибагро и Сбербанк.
Подключение образовательных программ к сервису будет проходить поэтапно с учётом тестирования функционала сервиса. Следующий этап подключения — середина октября.