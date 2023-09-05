Узнать больше

Устроивший в Ноябрьске стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома скончался

Короткая ссылка
Мужчина, устроивший в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома, скончался.
Устроивший в Ноябрьске стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома скончался
  • Gettyimages.ru
  • © Ugur Karakoc

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного департамента здравоохранения.

«Скончался, врачи сделали всё, что могли», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщал RT, мужчина открыл огонь по приставам в Ноябрьске из-за отказа покинуть ветхое жильё.

При этом он не выдвинул никаких требований.

В отношении устроившего стрельбу возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что его доставили в медицинское учреждение из-за ожогов тела, полученных в результате пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить