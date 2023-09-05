Устроивший в Ноябрьске стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома скончался
- Gettyimages.ru
- © Ugur Karakoc
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного департамента здравоохранения.
«Скончался, врачи сделали всё, что могли», — заявили в ведомстве.
Как ранее сообщал RT, мужчина открыл огонь по приставам в Ноябрьске из-за отказа покинуть ветхое жильё.
При этом он не выдвинул никаких требований.
В отношении устроившего стрельбу возбудили уголовное дело.
Позже стало известно, что его доставили в медицинское учреждение из-за ожогов тела, полученных в результате пожара.