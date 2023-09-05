Устроивший в Ноябрьске стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома скончался

Мужчина, устроивший в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома, скончался.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного департамента здравоохранения.

«Скончался, врачи сделали всё, что могли», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщал RT, мужчина открыл огонь по приставам в Ноябрьске из-за отказа покинуть ветхое жильё.

При этом он не выдвинул никаких требований.

В отношении устроившего стрельбу возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что его доставили в медицинское учреждение из-за ожогов тела, полученных в результате пожара.