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Начался приём заявок на новый сезон онлайн-проекта «Мой бизнес. Первое дело»

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Начался приём заявок на второй сезон образовательного онлайн-проекта Минэкономразвития, компании «Деловая среда» и VK для начинающих предпринимателей «Мой бизнес. Первое дело».
Начался приём заявок на новый сезон онлайн-проекта «Мой бизнес. Первое дело»
  • Gettyimages.ru
  • © piyaset

Об этом сообщает VK.

Участники приступят к обучению 3 октября на базе программы развития «Другое Дело».

Цель проекта — помочь новичкам запустить и развивать свой бизнес.

«Участниками первого сезона стали почти 12 тыс. человек из 85 регионов России. Мы отмечаем, что участники проекта выбирают быстрорастущие и перспективные отрасли. Лидером выбора стала сфера, связанная с питанием, — 16% проектов. Рост этой отрасли, по данным Росстата, составил почти 15% за полгода. На втором месте оказалась сфера, где происходит замещение ушедших брендов, — производство одежды и украшений выбрали 14%. Каждый пятый планирует развивать бизнес в сфере обучения и детской тематики», — рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа и продлится десять недель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера (МИК).

Также НСН сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

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