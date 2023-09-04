Собянин: инвесторы смогут возместить до 50% вложений в стартапы участников МИК

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера (МИК).

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, вкладывая средства в проекты начинающих предпринимателей — участников МИК, венчурные инвесторы смогут получить городскую субсидию в размере 50% от суммы своих инвестиций, однако не более уплаченной в течение трёх лет суммы НДФЛ и при соблюдении ряда условий.

Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант — до 10 млн рублей, при этом объём вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тыс. рублей.

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.