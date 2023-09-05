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По итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 123 тысяч человек

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Более 123 тыс. соискателей нашли работу по итогам федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
По итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 123 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минтруд России.

«Новый формат мероприятия показал высокие результаты. В общей сложности более 123 тыс. соискателей трудоустроены. Специалисты центров занятости при этом оказали свыше четверти миллиона услуг по профориентации. Это сделало ярмарку трудоустройства эффективной площадкой для построения и развития карьеры», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край, на втором и третьем месте — Омская и Свердловская области.

Также в топ регионов по трудоустройству вошли Республика Крым, г. Санкт-Петербург, Саратовская область.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводилась впервые.

Ранее эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец порекомендовала задуматься о смене места работы в том случае, если на текущей позиции работодатель не даёт сотруднику расти по карьерной лестнице, а также увеличивать свой заработок.

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