По итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 123 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает Минтруд России.
«Новый формат мероприятия показал высокие результаты. В общей сложности более 123 тыс. соискателей трудоустроены. Специалисты центров занятости при этом оказали свыше четверти миллиона услуг по профориентации. Это сделало ярмарку трудоустройства эффективной площадкой для построения и развития карьеры», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край, на втором и третьем месте — Омская и Свердловская области.
Также в топ регионов по трудоустройству вошли Республика Крым, г. Санкт-Петербург, Саратовская область.
Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводилась впервые.
Ранее эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец порекомендовала задуматься о смене места работы в том случае, если на текущей позиции работодатель не даёт сотруднику расти по карьерной лестнице, а также увеличивать свой заработок.