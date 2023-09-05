По итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства работу нашли более 123 тысяч человек

Более 123 тыс. соискателей нашли работу по итогам федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Об этом сообщает Минтруд России.

«Новый формат мероприятия показал высокие результаты. В общей сложности более 123 тыс. соискателей трудоустроены. Специалисты центров занятости при этом оказали свыше четверти миллиона услуг по профориентации. Это сделало ярмарку трудоустройства эффективной площадкой для построения и развития карьеры», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край, на втором и третьем месте — Омская и Свердловская области.

Также в топ регионов по трудоустройству вошли Республика Крым, г. Санкт-Петербург, Саратовская область.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводилась впервые.

Ранее эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец порекомендовала задуматься о смене места работы в том случае, если на текущей позиции работодатель не даёт сотруднику расти по карьерной лестнице, а также увеличивать свой заработок.