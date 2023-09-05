Узнать больше

Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского

Короткая ссылка
Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. Об этом RT сообщил источник в спецслужбах ЛНР.
Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По данным источника, Афанасьевский ранен и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в результате теракта пострадал сын Афанасьевского

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить