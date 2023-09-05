Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского

Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. Об этом RT сообщил источник в спецслужбах ЛНР.

По данным источника, Афанасьевский ранен и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в результате теракта пострадал сын Афанасьевского.