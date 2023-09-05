Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского
Украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме экс-начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. Об этом RT сообщил источник в спецслужбах ЛНР.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
По данным источника, Афанасьевский ранен и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в результате теракта пострадал сын Афанасьевского.
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