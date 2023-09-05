ТАСС: сын экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского пострадал при теракте

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что сын экс-начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского пострадал в результате теракта.

Отмечается, что сам Афанасьевский серьёзно не пострадал. При этом госпитализирован сын мужчины, сообщили в оперативных службах.

«В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее СМИ сообщали о взрыве, произошедшем в доме экс-начальника луганской таможни.

Официального подтверждения данной информации пока нет.