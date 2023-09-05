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ТАСС: сын экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского пострадал при теракте

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ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что сын экс-начальника таможни Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского пострадал в результате теракта.
ТАСС: сын экс-начальника таможни ЛНР Афанасьевского пострадал при теракте
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что сам Афанасьевский серьёзно не пострадал. При этом госпитализирован сын мужчины, сообщили в оперативных службах.

«В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее СМИ сообщали о взрыве, произошедшем в доме экс-начальника луганской таможни.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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