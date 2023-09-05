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На выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае направлено 634 млн рублей

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе губернатора и правительства Приморского края рассказали RT о ситуации с выплатами пострадавшим во время ЧС.
На выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае направлено 634 млн рублей
  • РИА Новости

«По информации органов соцзащиты, на сегодняшний день 17 046 заявлений уже направлено на выплаты пострадавшим от паводка. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей (более 9 тыс. заявлений); финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — 50 тыс. рублей (более 3,5 тыс. заявлений); и в связи с полной утратой — 100 тыс. на человека (более 4 тыс. заявлений)», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на эти цели направлено 634 млн рублей.

Как пояснили специалисты, рассмотрение заявлений граждан продолжается и в выходные дни.

«456 заявлений приморцы подали на капитальный ремонт. Выплаты по этой мере поддержки начнутся уже на этой неделе», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что после того, как заявление поступило в органы соцзащиты, принятие решения осуществляется в течение 15 рабочих дней.

«Все выплаты предоставляются в срок, без задержек. Сейчас все работают в усиленном режиме, и после получения акта от муниципальных комиссий назначение выплат происходит до пяти дней», — заключили в пресс-службе.

Ранее Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета, рассказал в беседе с RT, что на текущей неделе влияния тайфунов (в том числе «Хайкуй») на погоду Приморского края не ожидается.

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