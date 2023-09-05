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В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства

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В российской дочке корпорации Google — ООО «Гугл» — выявили признаки преднамеренного банкротства.
В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства
  • Legion-Media

В заключении временного управляющего компанией на портале «Федресурс» отмечается, что в ситуации с корпорацией рассматривались судебные тяжбы в России по удалению запрещённой информации и блокировки российских ресурсов на YouTube. В материалах отмечается, что это было субъективное решение Google.

«Выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Гугл». Признаки фиктивного банкротства ООО «Гугл» не выявлены», — говорится в сообщении.

Преднамеренное банкротство является преступлением, согласно УК России.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейковых видео о специальной военной операции.

В середине августа россияне пожаловались на сбои в работе Google.

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