В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства

В российской дочке корпорации Google — ООО «Гугл» — выявили признаки преднамеренного банкротства.

В заключении временного управляющего компанией на портале «Федресурс» отмечается, что в ситуации с корпорацией рассматривались судебные тяжбы в России по удалению запрещённой информации и блокировки российских ресурсов на YouTube. В материалах отмечается, что это было субъективное решение Google.

«Выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Гугл». Признаки фиктивного банкротства ООО «Гугл» не выявлены», — говорится в сообщении.

Преднамеренное банкротство является преступлением, согласно УК России.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейковых видео о специальной военной операции.

В середине августа россияне пожаловались на сбои в работе Google.