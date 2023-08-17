Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейковых видео о специальной военной операции.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
В июле суд Москвы подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Google в размере 2 млрд рублей.
Также столичный мировой суд ранее оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.
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