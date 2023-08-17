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Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО

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Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейковых видео о специальной военной операции.
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

В июле суд Москвы подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Google в размере 2 млрд рублей.

Также столичный мировой суд ранее оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

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