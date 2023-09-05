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Росавиация заявила о штатной работе московских аэропортов

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Росавиация заявила о штатной работе московских аэропортов после введения временных ограничений на полёты.

«С 07:30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов были временно ограничены полёты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево», — говорится в заявлении ведомства.

Подчёркивается, что в период временного ограничения на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов.

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