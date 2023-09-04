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В Ленобласти завели дело после обнаружения массового захоронения времён Великой Отечественной

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В Ленинградской области завели уголовное дело после обнаружения массового захоронения времён Великой Отечественной войны в полутора километрах от города Волосово.
В Ленобласти завели дело после обнаружения массового захоронения времён Великой Отечественной
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В ходе проводимых работ в рамках реализации проекта «Без срока давности» следователями и криминалистами СК совместно с поисковыми отрядами в 1,5 км от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Также найдены фрагменты одежды и личных вещей.

По данным архивных документов, на данном участке могут быть захоронены около 2 тыс. заключённых «Дулаг-102», передаёт neva.today.

Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 170 погибших в годы Великой Отечественной войны.

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