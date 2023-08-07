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В Ленобласти обнаружили захоронение останков около 2 тысяч заключённых концлагеря

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В Волосовском районе Ленинградской области найдено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Там могут находиться останки порядка двух тысяч расстрелянных заключённых концлагеря «Дулаг-102».
В Ленобласти обнаружили захоронение останков около 2 тысяч заключённых концлагеря
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по Ленинградской области.

Захоронение обнаружили следователи ведомства вместе со следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России, а также с поисковой экспедицией «Долина» и поисковыми отрядами «Зов Партизан» и «Авангард».

«В полутора километрах от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые «Дулаг-102». По архивным документам в данном месте может находиться около 2000 человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что по факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка.

В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около сотни граждан, в том числе, предположительно, детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области захоронили останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, которые были замучены фашистами.

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