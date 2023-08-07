В Ленобласти обнаружили захоронение останков около 2 тысяч заключённых концлагеря
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по Ленинградской области.
Захоронение обнаружили следователи ведомства вместе со следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России, а также с поисковой экспедицией «Долина» и поисковыми отрядами «Зов Партизан» и «Авангард».
«В полутора километрах от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые «Дулаг-102». По архивным документам в данном месте может находиться около 2000 человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что по факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка.
В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около сотни граждан, в том числе, предположительно, детей.
Ранее сообщалось, что в Московской области захоронили останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, которые были замучены фашистами.