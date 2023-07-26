В Лотошине захоронили останки 102 человек, замученных фашистами

В Лотошине Московской области захоронили останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, замученных фашистами.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

Глава ведомства Екатерина Швелидзе отметила, что суд недавно признал оккупацию нацистами в Московской области в 1941—1942 годах геноцидом. В это время погибли более 26 тыс. жителей, в том числе пациенты и сотрудники областной психиатрической больницы в Лотошине.

Уточняется, что останки 102 человек были найдены в прошлом году поисковиками в селе Микулино.

Ранее сообщалось, что на Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве состоялось захоронение почти 600 красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами в 2022 году.