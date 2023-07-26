Узнать больше

В Лотошине захоронили останки 102 человек, замученных фашистами

Короткая ссылка
В Лотошине Московской области захоронили останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, замученных фашистами.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

Глава ведомства Екатерина Швелидзе отметила, что суд недавно признал оккупацию нацистами в Московской области в 1941—1942 годах геноцидом. В это время погибли более 26 тыс. жителей, в том числе пациенты и сотрудники областной психиатрической больницы в Лотошине.

Уточняется, что останки 102 человек были найдены в прошлом году поисковиками в селе Микулино.

Ранее сообщалось, что на Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве состоялось захоронение почти 600 красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить