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В московском метро запустили тематический поезд «Твой город — твоё дело»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столичном метро запустили тематический поезд «Твой город — твоё дело».
В московском метро запустили тематический поезд «Твой город — твоё дело»

Об этом сообщает телеканал «360».

Поезд посвящён работе команды столичного правительства. Он будет курсировать в течение шести месяцев на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каждый вагон внутри оформлен индивидуальной цветовой и графической палитрой в соответствии с направлением работы: культура и ИТ, соцсфера, строительство, экономика, спорт, ЖКХ и городской транспорт.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Моспроект-3» доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» в Нижний Новгород и вышла на финальную стадию подготовки к строительству первого тоннеля метро в рамках федеральной программы «Инфраструктурное меню».

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