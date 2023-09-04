В московском метро запустили тематический поезд «Твой город — твоё дело»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столичном метро запустили тематический поезд «Твой город — твоё дело».

Об этом сообщает телеканал «360».

Поезд посвящён работе команды столичного правительства. Он будет курсировать в течение шести месяцев на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каждый вагон внутри оформлен индивидуальной цветовой и графической палитрой в соответствии с направлением работы: культура и ИТ, соцсфера, строительство, экономика, спорт, ЖКХ и городской транспорт.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Моспроект-3» доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» в Нижний Новгород и вышла на финальную стадию подготовки к строительству первого тоннеля метро в рамках федеральной программы «Инфраструктурное меню».