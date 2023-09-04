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В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнётся активная фаза строительства метро

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В Нижний Новгород с промышленной базы «Моспроект-3» из подмосковного Домодедова для сооружения нового участка Автозаводской линии метро на 30 автомашинах было перевезено 18 элементов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) и сопутствующее негабаритное оборудование.
В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнётся активная фаза строительства метро
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Продление Автозаводской линии Нижегородского метрополитена ведётся за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. Помимо продления Автозаводской линии, эксперты холдинга также занимаются развитием второй, Мещерско-Сормовской ветки Нижегородского метрополитена.

«Специально для реализации проекта группа компаний приобрела шестиметровый тоннелепроходческий щит, предназначенный для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Впервые в истории российского метростроения ТМПК получит мужское имя — «Владимир». Сейчас комплекс проходит необходимое техническое обслуживание», — отметила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Механизированный комплекс длиной около 80 м и массой около 510 т представляет собой комбинацию из буровой установки непосредственно для проходки и мобильного завода по монтажу обделки тоннеля метро из тюбингов.

Она подчеркнула, что специалистам холдинга предстоит вести строительство в сложных гидрогеологических условиях — в районе проведения работ присутствуют техногенные и просадочные грунты.

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