В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнётся активная фаза строительства метро
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Продление Автозаводской линии Нижегородского метрополитена ведётся за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. Помимо продления Автозаводской линии, эксперты холдинга также занимаются развитием второй, Мещерско-Сормовской ветки Нижегородского метрополитена.
«Специально для реализации проекта группа компаний приобрела шестиметровый тоннелепроходческий щит, предназначенный для работы в неустойчивых и слабоустойчивых грунтах. Впервые в истории российского метростроения ТМПК получит мужское имя — «Владимир». Сейчас комплекс проходит необходимое техническое обслуживание», — отметила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.
Механизированный комплекс длиной около 80 м и массой около 510 т представляет собой комбинацию из буровой установки непосредственно для проходки и мобильного завода по монтажу обделки тоннеля метро из тюбингов.
Она подчеркнула, что специалистам холдинга предстоит вести строительство в сложных гидрогеологических условиях — в районе проведения работ присутствуют техногенные и просадочные грунты.