Начался приём заявок на конкурс президентских грантов в 2024 году
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.
Отмечается, что в конкурсе могут принять участие некоммерческие организации из всех регионов России.
При этом победителей определят в январе 2024 года.
На гранты выделят 10 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера (МИК).