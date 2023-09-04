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Начался приём заявок на конкурс президентских грантов в 2024 году

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Начался приём заявок на конкурс грантов от Фонда президентских грантов в 2024 году.
Начался приём заявок на конкурс президентских грантов в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие некоммерческие организации из всех регионов России.

При этом победителей определят в январе 2024 года.

На гранты выделят 10 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера (МИК).

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