Начался приём заявок на конкурс президентских грантов в 2024 году

Начался приём заявок на конкурс грантов от Фонда президентских грантов в 2024 году.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие некоммерческие организации из всех регионов России.

При этом победителей определят в январе 2024 года.

На гранты выделят 10 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит венчурных инвесторов, готовых вложить средства в развитие начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера (МИК).