Китайский Jetour в сентябре представит в России кроссовер X70 Plus
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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-релиз производителя.
В Китае переднеприводный X70 Plus выпускается с 2020 года, там модель предлагается с тремя турбомоторами на выбор: объёмом 1,5, 1,6 и 2 л.
Ранее в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.