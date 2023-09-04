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Китайский Jetour в сентябре представит в России кроссовер X70 Plus

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Китайский автопроизводитель Jetour в сентябре представит в России кроссовер X70 Plus. Подробности о новинке на российском рынке пока не раскрываются, однако в компании уже заявили, что машина при своей колёсной базе в 2720 мм и длине кузова 4724 мм станет одним из крупнейших представителей в сегменте.
Китайский Jetour в сентябре представит в России кроссовер X70 Plus
  • AFP
  • © MIKE CLARKE

Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-релиз производителя.

В Китае переднеприводный X70 Plus выпускается с 2020 года, там модель предлагается с тремя турбомоторами на выбор: объёмом 1,5, 1,6 и 2 л.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.

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