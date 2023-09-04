В ходе ликвидации ЧС в Приморье спасатели просушили около 1,5 тысяч домов
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
Продолжают действовать четыре лодочные переправы в Красноармейском районе и в Дальнереченском городском округе.
В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека.
В ликвидации последствий ЧС задействованы около тысячи спасателей и свыше 200 единиц техники.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что обстановка с наводнением в Приморском крае стабилизируется.