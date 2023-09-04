В ходе ликвидации ЧС в Приморье спасатели просушили около 1,5 тысяч домов

Спасатели МЧС России просушили около 1,5 тыс. домов в Приморском крае в ходе работ по ликвидации последствий сильных дождей. В отрезанные от дорожного сообщения районы доставили 7,5 т продуктов и медикаментов.

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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление МЧС по региону. Продолжают действовать четыре лодочные переправы в Красноармейском районе и в Дальнереченском городском округе. В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека. В ликвидации последствий ЧС задействованы около тысячи спасателей и свыше 200 единиц техники. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что обстановка с наводнением в Приморском крае стабилизируется.