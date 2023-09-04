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В ходе ликвидации ЧС в Приморье спасатели просушили около 1,5 тысяч домов

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Спасатели МЧС России просушили около 1,5 тыс. домов в Приморском крае в ходе работ по ликвидации последствий сильных дождей. В отрезанные от дорожного сообщения районы доставили 7,5 т продуктов и медикаментов.
В ходе ликвидации ЧС в Приморье спасатели просушили около 1,5 тысяч домов
  • © 25.mchs.gov.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Продолжают действовать четыре лодочные переправы в Красноармейском районе и в Дальнереченском городском округе.

В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека.

В ликвидации последствий ЧС задействованы около тысячи спасателей и свыше 200 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что обстановка с наводнением в Приморском крае стабилизируется.

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