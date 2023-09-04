В МТШ запустили специальное направление «Охрана труда»
Об этом сообщает НСН.
«Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, которые помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях», — сказал Овчинский.
Курсы в сфере безопасности на производствах разработаны совместно с ведущими вузами. По результатам обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Ранее сообщалось, что в вебинарах «Московской технической школы» (МТШ) в январе — июне 2023 года приняли участие около 750 человек.