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В МТШ запустили специальное направление «Охрана труда»

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В «Московской технической школе» запустили специальное направление «Охрана труда», заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В МТШ запустили специальное направление «Охрана труда»

Об этом сообщает НСН.

«Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, которые помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях», — сказал Овчинский.

Курсы в сфере безопасности на производствах разработаны совместно с ведущими вузами. По результатам обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Ранее сообщалось, что в вебинарах «Московской технической школы» (МТШ) в январе — июне 2023 года приняли участие около 750 человек.

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