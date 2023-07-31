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В вебинарах МТШ приняли участие 750 человек за полгода

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В вебинарах «Московской технической школы» (МТШ) в январе — июне 2023 года приняли участие около 750 человек, заявил заммэра Владимир Ефимов.
В вебинарах МТШ приняли участие 750 человек за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как напомнил Ефимов, МТШ предоставляет сотрудникам московских предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий.

«Онлайн-курсы были посвящены технологиям 3D-печати, применению искусственного интеллекта на производстве, а также вопросам автоматизации промышленных площадок», — сказал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что «Московская техническая школа» совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» запустила три курса по направлениям «Робототехника и сенсорика» и «Микроэлектроника и фотоника».

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