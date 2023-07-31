В вебинарах МТШ приняли участие 750 человек за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как напомнил Ефимов, МТШ предоставляет сотрудникам московских предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий.
«Онлайн-курсы были посвящены технологиям 3D-печати, применению искусственного интеллекта на производстве, а также вопросам автоматизации промышленных площадок», — сказал вице-мэр.
Ранее сообщалось, что «Московская техническая школа» совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» запустила три курса по направлениям «Робототехника и сенсорика» и «Микроэлектроника и фотоника».