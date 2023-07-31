В вебинарах МТШ приняли участие 750 человек за полгода

В вебинарах «Московской технической школы» (МТШ) в январе — июне 2023 года приняли участие около 750 человек, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как напомнил Ефимов, МТШ предоставляет сотрудникам московских предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий.

«Онлайн-курсы были посвящены технологиям 3D-печати, применению искусственного интеллекта на производстве, а также вопросам автоматизации промышленных площадок», — сказал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что «Московская техническая школа» совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» запустила три курса по направлениям «Робототехника и сенсорика» и «Микроэлектроника и фотоника».