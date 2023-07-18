В Москве запустили три образовательных курса для работников из высокотехнологичных отраслей
Об этом информирует НСН.
Овчинский отметил, что столичная промышленность нуждается в сотрудниках с навыком работы в высокотехнологичных отраслях.
МТШ и НИУ «МИЭТ» разработали три образовательные программы: «Теоретические основы фотоники», «Прикладная интегральная фотоника» и «Технологии передачи данных в сенсорных сетях».
Слушателей обучат проектированию, разработке и производству элементов интегральной фотоники либо проектированию и макетированию систем и технологий передачи данных в сенсорных сетях.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.