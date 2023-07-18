В Москве запустили три образовательных курса для работников из высокотехнологичных отраслей

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» запустили три курса по направлениям «Робототехника и сенсорика» и «Микроэлектроника и фотоника».

Об этом информирует НСН.

Овчинский отметил, что столичная промышленность нуждается в сотрудниках с навыком работы в высокотехнологичных отраслях.

МТШ и НИУ «МИЭТ» разработали три образовательные программы: «Теоретические основы фотоники», «Прикладная интегральная фотоника» и «Технологии передачи данных в сенсорных сетях».

Слушателей обучат проектированию, разработке и производству элементов интегральной фотоники либо проектированию и макетированию систем и технологий передачи данных в сенсорных сетях.

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