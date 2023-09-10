В Росреестре назвали декабрь самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр) рассказали RT, какой месяц по статистике можно назвать наиболее популярным среди тех, кто хочет продать недвижимость в столице.

По сложившейся практике и имеющимся статистическим данным Росреестра по Москве, самым активным месяцем по продаже недвижимости является декабрь.

«Сравним показатели декабря 2022 года (по объёму продаж жилья в квадратных метрах и по средней цене) с июлем 2023-го. Лидирующую позицию в объёме продаж всей строящейся жилой недвижимости (53% в декабре и 54% в июле) в декабре 2022 года и в июле 2023-го занимают малогабаритные квартиры (студии до 38 кв. м и однокомнатные квартиры до 46 кв. м)», — уточнили в ведомстве.

Двухкомнатные квартиры (до 78 кв. м) — около 35% от общего объёма продаж жилых новостроек (одинаковый показатель в декабре 2022 года и в июле 2023-го).

Трёхкомнатные квартиры (до 100 кв. м) — всего 8—10% от общего объёма продаж.

«В июле 2023 года продажи трёхкомнатных квартир снизились, но возросли продажи совсем маленьких — студий до 38 кв. м. Это может быть связано и с имеющимся на рынке недвижимости предложением (много малогабаритных квартир в строящихся домах), и с доходами населения (возможностью купить). Кроме того, возможно, именно московская недвижимость является тем самым надёжным источником для сбережения и инвестирования денежных средств», — резюмировали в Росреестре.

Ранее сообщалось, что в программу реновации в Москве включили более 430 домов, расположенных на северо-западе города.