В Росреестре назвали декабрь самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве
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По сложившейся практике и имеющимся статистическим данным Росреестра по Москве, самым активным месяцем по продаже недвижимости является декабрь.
«Сравним показатели декабря 2022 года (по объёму продаж жилья в квадратных метрах и по средней цене) с июлем 2023-го. Лидирующую позицию в объёме продаж всей строящейся жилой недвижимости (53% в декабре и 54% в июле) в декабре 2022 года и в июле 2023-го занимают малогабаритные квартиры (студии до 38 кв. м и однокомнатные квартиры до 46 кв. м)», — уточнили в ведомстве.
Двухкомнатные квартиры (до 78 кв. м) — около 35% от общего объёма продаж жилых новостроек (одинаковый показатель в декабре 2022 года и в июле 2023-го).
Трёхкомнатные квартиры (до 100 кв. м) — всего 8—10% от общего объёма продаж.
«В июле 2023 года продажи трёхкомнатных квартир снизились, но возросли продажи совсем маленьких — студий до 38 кв. м. Это может быть связано и с имеющимся на рынке недвижимости предложением (много малогабаритных квартир в строящихся домах), и с доходами населения (возможностью купить). Кроме того, возможно, именно московская недвижимость является тем самым надёжным источником для сбережения и инвестирования денежных средств», — резюмировали в Росреестре.
Ранее сообщалось, что в программу реновации в Москве включили более 430 домов, расположенных на северо-западе города.