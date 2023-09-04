В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве найденной в подвале девушки

В Волгограде следователи СК задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки.

Как сообщает СК, тело девушки, завёрнутое в одеяло, было найдено в подвале одного из домов 11 июля 2023 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе расследования уголовного дела проводились оперативные и следственные мероприятия, в том числе в квартирах жителей указанного многоквартирного дома», — рассказали в ведомстве.

При обыске в квартире 31-летнего мужчины следователи обнаружили паспорт 24-летней местной жительницы.

По словам мужчины, она была его сожительницей. Он признался, что тело, найденное в подвале дома, принадлежит ей.

«В ходе допроса подозреваемый рассказал, что 24 апреля 2023 года между ним и его девушкой произошла ссора, в процессе которой она сообщила о своём намерении разорвать отношения. Не желая примириться с данным фактом, подозреваемый дождался, когда девушка уснула, после чего задушил её», — заявили в СК.

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