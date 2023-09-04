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В Петербурге установили личность найденного в Финском заливе мужчины в покрывале

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Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу установило личность мужчины, тело которого нашли в покрывале у 4-го Северного форта в Финском заливе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 5 сентября 2020 года между тремя мигрантами произошёл конфликт, в результате которого один мужчина убил другого. Двое мигрантов завернули погибшего в покрывало, вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Убийцу нашли, им оказался мужчина, находящийся в розыске с 30 января по другому делу.

Сообщения о найденном в Финском заливе теле, завёрнутом в покрывало, появилось 31 августа.

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