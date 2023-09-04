В Петербурге установили личность найденного в Финском заливе мужчины в покрывале
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в ночь на 5 сентября 2020 года между тремя мигрантами произошёл конфликт, в результате которого один мужчина убил другого. Двое мигрантов завернули погибшего в покрывало, вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив.
Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Убийцу нашли, им оказался мужчина, находящийся в розыске с 30 января по другому делу.
Сообщения о найденном в Финском заливе теле, завёрнутом в покрывало, появилось 31 августа.