В Петербурге установили личность найденного в Финском заливе мужчины в покрывале

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу установило личность мужчины, тело которого нашли в покрывале у 4-го Северного форта в Финском заливе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 5 сентября 2020 года между тремя мигрантами произошёл конфликт, в результате которого один мужчина убил другого. Двое мигрантов завернули погибшего в покрывало, вывезли в Кронштадтский район и сбросили в Финский залив.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Убийцу нашли, им оказался мужчина, находящийся в розыске с 30 января по другому делу.

Сообщения о найденном в Финском заливе теле, завёрнутом в покрывало, появилось 31 августа.