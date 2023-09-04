Сеть «Вкусно — и точка» рассматривает открытие заведений в Китае

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, заявил владелец сети Александр Говор.

По его словам, запрос пришёл из Китая: логистика не дотягивает до этих регионов, и там нет McDonald’s.

«А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», — заявил Говор в интервью ТАСС.

По словам предпринимателя, к сети обращались и из других стран с предложением об открытии ресторанов. Однако договор с McDonald’s не позволяет открывать «Вкусно — и точка», где уже есть его рестораны.

Ранее Говор заявил о намерении открыть ещё 50 ресторанов до конца года.

Также гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что McDonald’s вряд ли вернётся в Россию.