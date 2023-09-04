Столичный центр обучения навыкам профессионального ухода выпустил первый курс

В Москве выпустили первый курс специалистов, прошедших программу профессионального обучения помощников по уходу в симуляционном центре на базе ГБУ Научно-практический геронтопсихиатрический центр.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Продолжительность курса составила 144 часа. Дипломы о его окончании получили десять специалистов геронтологического центра «Тропарёво» филиала социального дома «Обручевский».

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина также сообщила, что 90 человек повысили квалификацию в рамках курса «Базовые навыки помощника по уходу», более 70 сотрудников стационарных социальных учреждений обучены на тренинге «Оказание первой помощи». Ещё 13 человек прошли 16-часовой тренинг «Основы ухода за ослабленным родственником».

По её словам, самый длительный курс — программу обучения сиделок — создавали специально для сотрудников городских домов-интернатов. На данный момент его проходят 120 человек.

Ранее сообщалось об открытии в Москве новой образовательной программы для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.