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Столичный центр обучения навыкам профессионального ухода выпустил первый курс

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В Москве выпустили первый курс специалистов, прошедших программу профессионального обучения помощников по уходу в симуляционном центре на базе ГБУ Научно-практический геронтопсихиатрический центр.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Продолжительность курса составила 144 часа. Дипломы о его окончании получили десять специалистов геронтологического центра «Тропарёво» филиала социального дома «Обручевский».

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина также сообщила, что 90 человек повысили квалификацию в рамках курса «Базовые навыки помощника по уходу», более 70 сотрудников стационарных социальных учреждений обучены на тренинге «Оказание первой помощи». Ещё 13 человек прошли 16-часовой тренинг «Основы ухода за ослабленным родственником».

По её словам, самый длительный курс — программу обучения сиделок — создавали специально для сотрудников городских домов-интернатов. На данный момент его проходят 120 человек.

Ранее сообщалось об открытии в Москве новой образовательной программы для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.

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