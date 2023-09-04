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Суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Московский суд выписал штраф видеостриминговому сервису Twitch в размере 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.
Суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд.

Сообщается, что компанию Twitch Interactive признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России.

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее московский суд оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, управляющую сервисом Tinder из-за отказа локализировать данные россиян.

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