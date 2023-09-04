Суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд.
Сообщается, что компанию Twitch Interactive признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России.
«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 13 млн рублей», — говорится в заявлении.
Ранее московский суд оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, управляющую сервисом Tinder из-за отказа локализировать данные россиян.