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Match Group оштрафовали на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Компанию Match Group, управляющую сервисом Tinder, оштрафовали на 10 млн рублей в Москве за повторное невыполнение требования о локализации данных российских граждан, доступ к которой подлежит ограничению.
Match Group оштрафовали на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Sutad Watthanakul

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.

«Назначить Match Group LLC наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», — сказано в постановлении.

Уточняется, что Match Group признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных российских граждан в базах данных, находящихся на территории России.

30 июня сообщалось, что приложение для онлайн-знакомств Tinder с должно перестать работать в России.

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