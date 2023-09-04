Match Group оштрафовали на 10 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
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Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.
«Назначить Match Group LLC наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», — сказано в постановлении.
Уточняется, что Match Group признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных российских граждан в базах данных, находящихся на территории России.
30 июня сообщалось, что приложение для онлайн-знакомств Tinder с должно перестать работать в России.