Чернышенко: около 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте

Около 8,5 тыс. участников спецоперации и их детей зачислены в вузы России в рамках отдельной квоты, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Об этом пишет ТАСС.

«По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты — около 8,5 тыс. человек», — сказал он.

Чернышенко отметил, что некоторые вузы приняли решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счёт собственных средств.

30 августа ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова зачислил на образовательные программы 115 абитуриентов — участников специальной военной операции и их детей.

Министерство науки и высшего образования России утвердило право участников специальной военной операции и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.