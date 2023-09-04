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Чернышенко: около 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте

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Около 8,5 тыс. участников спецоперации и их детей зачислены в вузы России в рамках отдельной квоты, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко: около 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом пишет ТАСС.

«По поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты — около 8,5 тыс. человек», — сказал он.

Чернышенко отметил, что некоторые вузы приняли решение о приёме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счёт собственных средств.

30 августа ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова зачислил на образовательные программы 115 абитуриентов — участников специальной военной операции и их детей.

Министерство науки и высшего образования России утвердило право участников специальной военной операции и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.

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