Пожилой врач из Петербурга перевёл мошенникам более 13 млн рублей
- РИА Новости
По данным правоохранительных органов, мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его под предлогом обеспечения сохранности денежных средств перевести на якобы безопасные счета 13,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые фиктивно сдавали элитное жильё по ценам ниже среднерыночных.
Полицией на данный момент установлено около 50 потерпевших.