Пожилой врач из Петербурга перевёл мошенникам более 13 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга начала поиск мошенников, которые обманом вынудили пожилого врача перевести им якобы на безопасные счета 13,4 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его под предлогом обеспечения сохранности денежных средств перевести на якобы безопасные счета 13,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые фиктивно сдавали элитное жильё по ценам ниже среднерыночных.

Полицией на данный момент установлено около 50 потерпевших.