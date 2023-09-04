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Пожилой врач из Петербурга перевёл мошенникам более 13 млн рублей

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Полиция Санкт-Петербурга начала поиск мошенников, которые обманом вынудили пожилого врача перевести им якобы на безопасные счета 13,4 млн рублей.
Пожилой врач из Петербурга перевёл мошенникам более 13 млн рублей
  • РИА Новости

По данным правоохранительных органов, мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его под предлогом обеспечения сохранности денежных средств перевести на якобы безопасные счета 13,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые фиктивно сдавали элитное жильё по ценам ниже среднерыночных.

Полицией на данный момент установлено около 50 потерпевших.

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