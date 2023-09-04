В Челябинске задержаны организаторы схем мошенничества по сдаче в аренду жилья

В Челябинске задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), которые фиктивно сдавали элитное жильё по ценам ниже среднерыночных.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного полицейского главка.

В ведомстве уточнили, что отец и сын 1965 и 1998 годов рождения соответственно зарегистрировали агентство недвижимости на подставное лицо. В интернете они размещали от лица агентства объявления о сдаче несуществующих квартир с фальшивыми фотографиями. Клиенты приезжали в офис для назначения даты осмотра квартиры и внесения задатка.

«Как только клиент звонил мнимому собственнику, ему переносили дату и время осмотра квартиры, а затем отключали абонентский номер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Другой участник ОПГ звонил и спрашивал, как прошёл осмотр квартиры, а также убеждал посмотреть другие варианты — квартиры, собственники которых не подозревали, что их объявления используют мошенники.

Полицией на данный момент установлено около 50 потерпевших.

Ранее руководитель семейного агентства «Агентесса» Ева Харитонова рассказала о схемах мошенничества в сфере аренды квартир.