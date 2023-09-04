Политолог Орлов поддержал идею дополнительных оплачиваемых выходных для многодетных

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня.

«Я поддерживаю данное предложение... Введение данной меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — считает Орлов.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных.

Как отметила Лантратова, в дополнительных выходных днях нуждаются и многодетные родители, которые смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.