Политолог Орлов поддержал идею дополнительных оплачиваемых выходных для многодетных
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«Я поддерживаю данное предложение... Введение данной меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — считает Орлов.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных.
Как отметила Лантратова, в дополнительных выходных днях нуждаются и многодетные родители, которые смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.