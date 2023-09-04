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Политолог Орлов поддержал идею дополнительных оплачиваемых выходных для многодетных

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня.
Политолог Орлов поддержал идею дополнительных оплачиваемых выходных для многодетных
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«Я поддерживаю данное предложение... Введение данной меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — считает Орлов.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных.

Как отметила Лантратова, в дополнительных выходных днях нуждаются и многодетные родители, которые смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.

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