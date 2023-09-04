Депутат ГД Чаплин: жильцы могут жаловаться на недобросовестные УК в прокуратуру

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что в случае, если жильцам многоквартирных домов кажется, что управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, они могут направить жалобу на её работу в несколько инстанций.

«Для начала можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или из крана течёт грязная вода. Обращение должны зарегистрировать и решить проблему», — пояснил депутат в интервью «Парламентской газете».

По его словам, если это не помогло, можно направить претензию руководителю управляющей компании. На неё обязаны ответить в течение десяти рабочих дней.

Если и после этого ничего не меняется, можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг в своём регионе. А также коллективную жалобу жильцы могут подать в Роспотребнадзор, отметил Чаплин.

Если УК допускает противоправные действия (например, в случае завышенных платежей), гражданин может обратиться с иском в прокуратуру и суд, чтобы взыскать ущерб, отметил депутат.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко разъяснила ряд изменений в Жилищный кодекс, которые вступают в силу с 1 сентября.