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Юрист Иващенко прокомментировала изменения в Жилищный кодекс

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко разъяснила ряд изменений в Жилищный кодекс, которые вступают в силу с 1 сентября.
Юрист Иващенко прокомментировала изменения в Жилищный кодекс
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Natalia

«Жилищный надзор дополняется ещё одним требованием к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Ужесточаются требования к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, при этом регионам даётся возможность принять решение о наделении местного оператора полномочиями по закупке товаров для капремонта.

Кроме того, органам местного самоуправления предоставили право с согласия получателя выдавать жильё по договору соцнайма в другом населённом пункте на территории того же муниципального образования, отметила Иващенко.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии более 18 тыс. семей получили компенсации на оплату ЖКУ за полгода.

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