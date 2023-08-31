Юрист Иващенко прокомментировала изменения в Жилищный кодекс
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«Жилищный надзор дополняется ещё одним требованием к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Ужесточаются требования к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, при этом регионам даётся возможность принять решение о наделении местного оператора полномочиями по закупке товаров для капремонта.
Кроме того, органам местного самоуправления предоставили право с согласия получателя выдавать жильё по договору соцнайма в другом населённом пункте на территории того же муниципального образования, отметила Иващенко.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии более 18 тыс. семей получили компенсации на оплату ЖКУ за полгода.