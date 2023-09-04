Собянин рассказал о московской единой цифровой платформе здравоохранения
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Сергея Собянина.
Так, в столице работает система электронных медкарт, в которых отражены протоколы осмотров, результаты исследований и многое другое. Электронную медкарту могут просматривать в режиме онлайн как врачи, так и пациенты. По словам Собянина, на данный момент в Москве создано более 19 млн электронных карт.
Кроме того, в столице также функционирует система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), благодаря которой врачами было поставлено свыше 10 млн предварительных диагнозов.
Также существует система голосового ввода для врачей и автоматическая расшифровка электрокардиограмм.
По словам Собянина, эти технологии позволяют сделать здравоохранение в столице доступнее и эффективнее.
Ранее сообщалось, что в Московской области жители могут оформить онлайн ещё три вида медицинских справок через региональный портал «Госуслуги».