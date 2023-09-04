На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 километров

В Камчатском крае пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 км, заявили в администрации Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Зарегистрирован подъём ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км... протянулся на 110 км на восток от вулкана», — сообщает администрация в Telegram.

Уточняется, что пепел может осесть в населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

23 июня глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила об извержении вулкана Ключевской.