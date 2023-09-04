На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 километров
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«Зарегистрирован подъём ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км... протянулся на 110 км на восток от вулкана», — сообщает администрация в Telegram.
Уточняется, что пепел может осесть в населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
23 июня глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила об извержении вулкана Ключевской.