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На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 километров

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В Камчатском крае пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 км, заявили в администрации Усть-Камчатского муниципального района со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч распространился на 110 километров
  • © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

«Зарегистрирован подъём ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км... протянулся на 110 км на восток от вулкана», — сообщает администрация в Telegram.

Уточняется, что пепел может осесть в населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

23 июня глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила об извержении вулкана Ключевской.

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