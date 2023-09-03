В Крыму назвали ложью слова Зеленского о жизни полуострова

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации.

Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что в российском Крыму нет цивилизации, туризма, новых рабочих мест.

«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», — цитирует РИА Новости Смирнова.

Он отметил, что однажды украинского лидера привезут в Крым в клетке, тогда он сможет лично увидеть изменения на полуострове.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.