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В Крыму назвали ложью слова Зеленского о жизни полуострова

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации.
В Крыму назвали ложью слова Зеленского о жизни полуострова
  • Gettyimages.ru

Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что в российском Крыму нет цивилизации, туризма, новых рабочих мест.

«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», — цитирует РИА Новости Смирнова.

Он отметил, что однажды украинского лидера привезут в Крым в клетке, тогда он сможет лично увидеть изменения на полуострове.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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