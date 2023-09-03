В Москве прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской роты» провели акцию, посвящённую памяти жертв теракта в школе в Беслане в 2004 году.

Об этом сообщила пресс-служба МГЕР в Telegram.

«Активисты возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания», — говорится в заявлении.

Ранее сотрудники Следственного комитета России установили личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.