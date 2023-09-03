МЧС: пожарный поезд привлекут к тушению пожара в ангаре в Петербурге
Пожарный поезд планируется задействовать в тушении пожара в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
«К 12:40 планируется прибытие пожарного поезда от ОАО «РЖД», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл пожар в ангаре на площади 800 кв. м.
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