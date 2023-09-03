МЧС: пожарный поезд привлекут к тушению пожара в ангаре в Петербурге

Пожарный поезд планируется задействовать в тушении пожара в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Об этом сообщает городское ГУ МЧС. «К 12:40 планируется прибытие пожарного поезда от ОАО «РЖД», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее сообщалось, что на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл пожар в ангаре на площади 800 кв. м.