В Липецкой области поезд сбил ребёнка на железной дороге
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи устанавливают детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пассажирский поезд насмерть сбил девочку. ЧП произошло 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело.