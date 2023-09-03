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В Липецкой области поезд сбил ребёнка на железной дороге

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В Липецкой области мальчик 2017 года рождения утром 2 сентября был смертельно травмирован электропоездом при переезде железнодорожного пути. Возбуждено уголовное дело.
В Липецкой области поезд сбил ребёнка на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи устанавливают детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пассажирский поезд насмерть сбил девочку. ЧП произошло 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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