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В Нижегородской области возбудили дело по факту гибели сбитой поездом девочки

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В Нижегородской области пассажирский поезд насмерть сбил девочку. ЧП произошло 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело.
В Нижегородской области возбудили дело по факту гибели сбитой поездом девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Центрального МСУТ СК России.

Известно, что ребёнок перебегал через ж/д пути на 168-м километре перегона Веселей — Лукоянов. После ЧП девочку экстренно госпитализировали, однако она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками.

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