В Нижегородской области возбудили дело по факту гибели сбитой поездом девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Центрального МСУТ СК России.
Известно, что ребёнок перебегал через ж/д пути на 168-м километре перегона Веселей — Лукоянов. После ЧП девочку экстренно госпитализировали, однако она скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками.