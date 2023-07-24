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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками

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СК возбудил уголовное дело по факту аварии с участием велогонщиков из Свердловской области, случившейся на трассе в Челябинской области 22 июля. Решение о возбуждении дела было принято после проведения доследственной проверки.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с велогонщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК по Челябинской области.

По данным следствия, в транспортное средство, где находились велогонщики, врезались два автомобиля — «Урал» и УАЗ. Пятеро спортсменов и их тренер были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Нескольких велогонщиков выписали из больницы, одному из пострадавших в ДТП провели операцию.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.

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