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В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек

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В Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате аварии на Ленинском проспекте в Москве.

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