В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек

В Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.

РИА Новости

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Ранее стало известно, что один человек погиб в результате аварии на Ленинском проспекте в Москве.