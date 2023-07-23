В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек
В Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка.
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате аварии на Ленинском проспекте в Москве.
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