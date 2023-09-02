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Командир батальона спецназа «Ахмат» Писаренко посмертно награждён орденом Мужества

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Командующий батальоном спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Командир батальона спецназа «Ахмат» Писаренко посмертно награждён орденом Мужества
  • РИА Новости

«Накануне... боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов, передал отцу Евгения Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде — ордену Мужества», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров также добавил, что принял решение наградить Писаренко медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

5 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды российским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне СВО на Краснолиманском направлении.

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