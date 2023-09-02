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Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске

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Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске, четыре человека пострадали.
Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

«По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала», — говорится в сообщении.

В результате ДТП четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Иванове сотрудники правоохранительных органов ищут водителя, сбившего женщину с семилетним ребёнком на пешеходном переходе.

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