Автобус наехал на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске, четыре человека пострадали.

Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

«По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала», — говорится в сообщении.

В результате ДТП четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Иванове сотрудники правоохранительных органов ищут водителя, сбившего женщину с семилетним ребёнком на пешеходном переходе.