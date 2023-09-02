В Иванове ищут водителя, сбившего женщину с ребёнком на пешеходном переходе

В Иванове сотрудники правоохранительных органов ищут водителя, сбившего женщину с семилетним ребёнком на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ивановской области.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 1 сентября.

«Водитель совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Водитель скрылся с места ДТП. Позже был обнаружен полностью сгоревший автомобиль.

В данный момент водителя ищут.

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