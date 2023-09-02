В Иванове ищут водителя, сбившего женщину с ребёнком на пешеходном переходе
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ивановской области.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 1 сентября.
«Водитель совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Водитель скрылся с места ДТП. Позже был обнаружен полностью сгоревший автомобиль.
В данный момент водителя ищут.
Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса.