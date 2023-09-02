В Каменске-Уральском школьник погиб, вдохнув газ из баллончика

В Каменске-Уральском учащийся восьмого класса погиб, предположительно, после того как вдохнул газ из баллончика, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2008 г. р., предположительно, в результате вдыхания паров газа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 1 сентября в ходе дневной прогулки подросток почувствовал себя плохо и упал на землю.

Находившиеся рядом с ним вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть несовершеннолетнего.

В его кармане был обнаружен баллончик с газом для заправки газовых устройств.

В феврале в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области заявили, что один человек погиб и четверо пострадали из-за разгерметизации газового баллона в посёлке Дзержинка.